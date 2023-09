Il porto di Palermo diventerà bellissimo: ecco il nuovo waterfront tra laghetto, ristoranti e yacht club esclusivo

Grandi novità in arrivo per il porto di Palermo. Dal prossimo ottobre prenderà vita il nuovo waterfront della città, con un progetto di riqualificazione che restituirà ai palermitani un affaccio sul mare, dando continuità alla passeggiata della Cala. Il cuore del rinnovamento è l’antico Castello a Mare, che dopo anni di abbandono tornerà a splendere.

Nuovo waterfront a Palermo: al via i lavori

Attorno al castello sorgerà una nuova marina in stile ‘bay’ interamente pedonale. Ci sarà un laghetto artificiale di 8.000 mq dove si potrà navigare con barche a remi e 12.000 mq di verde con alberi e aiuole fiorite. Il posto ideale per una passeggiata o per rilassarsi su una panchina ammirando l’azzurro del mare. Non mancheranno poi parcheggi, una piazza e diversi edifici con varie funzioni, come un auditorium panoramico e un anfiteatro da 200 posti.

Castello a Mare al centro della rinascita

Ma la novità più esclusiva sarà lo yacht club con 13 ormeggi per ospitare panfili di lusso oltre i 100 metri! I proprietari di queste imbarcazioni extra lusso avranno a disposizione tutti i servizi necessari proprio nella nuova area pedonale. Ci saranno infatti diversi negozi ‘gourmet’ tra cui la famosa Prezzemolo & Vitale, dolci siciliani Costa, il caffè Morettino. Per gli amanti della moda, uno store Giglio. E ovviamente non può mancare lo street food di Passami ù coppu.

Negozi e ristoranti di lusso nel waterfront

Per coccolarsi con una cena stellata o un aperitivo al tramonto, sono previsti anche due ristoranti panoramici che affacceranno direttamente sul mare. Uno proporrà piatti della tradizione isolana, con chef del calibro di Natale Giunta e Villa Costanza. L’altro sarà un esclusivo sushi bar per gli amanti della cucina giapponese.

Insomma, il nuovo waterfront segnerà la rinascita di quest’area del porto, riaprendola alla città. L’intera zona sarà a misura di turista ma anche dei residenti, con spazi per passeggiare, andare in bici e fare sport. È previsto anche un parco giochi per i più piccoli.

L’investimento per il progetto supera i 25 milioni di euro. Il cantiere è partito due anni fa ma l’inaugurazione non è prevista prima di ottobre 2022, quindi i lavori sono ancora in corso. Si tratta di un grande sforzo per ridare vita a un pezzo di città, creando un nuovo polo turistico e insieme commerciale che connetterà il centro storico con il porto.

Il Castello a Mare, dopo un attento restauro conservativo, potrebbe diventare patrimonio Unesco ed ospitare un museo multimediale dedicato alla storia di Palermo. Un altro tassello per valorizzare il monumento, già inserito negli itinerari Arabo-Normanni.

Insomma, con la riapertura di ottobre il porto di Palermo si prepara a mostrare il suo volto migliore: più green, più vivibile per i cittadini e decisamente più bello. Un’operazione che restituirà alla città un affaccio prezioso sul mare, nel segno dell’innovazione ma senza dimenticare la storia e le tradizioni locali.