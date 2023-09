Incubo finito per Natale Giunta: presi i ladri che hanno derubato per giorni il suo ristorante

Palermo – Dopo l’incubo, sembra essere tornata la quiete per lo chef Natale Giunta. Il suo ristorante “Castello a Mare” è stato infatti bersaglio di una serie di furti che si sono susseguiti per diversi giorni. Una escalation criminale che ha reso impossibile il sonno dello chef, come lui stesso ha raccontato in un post sui social.

L’incubo furti per lo chef Natale Giunta e la svolta nella notte con l’arresto di due pregiudicati

L’incubo sembra però essere terminato nella notte, quando sono stati arrestati un uomo e una donna, ritenuti gli autori dei furti ai danni del locale di Giunta. A dare la notizia della cattura è stato lo stesso chef, che ha ringraziato le forze dell’ordine e la vigilanza privata per essere riusciti a mettere fine a questa triste vicenda.

Le parole di sollievo dello chef sui social

“Finalmente dopo una settimana di continui furti presso il mio ristorante, questa notte sono stati tratti in arresto 2 pregiudicati un uomo e una donna. Grazie al lavoro perfetto della vigilanza di B.S.I Security. Ringrazio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile Palermo Corso Calatafimi per il meraviglioso lavoro svolto. Grazie al Magistrato di turno questa notte. Finalmente finisce un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno. Dopo una notte tosta vado a dormire qualche ora”, queste le parole di Giunta affidate ai social.

Parole di sollievo misto a gratitudine, per una vicenda che aveva tolto letteralmente il sonno allo chef palermitano. Una serie di furti mirati che, giorno dopo giorno, avevano prosciugato l’umore all’interno del “Castello a Mare”. Un’escalation di episodi criminali che non accennavano a placarsi, tormentando Giunta e i suoi collaboratori.

Indagini serrate per assicurare i responsabili alla giustizia

Fortunatamente, grazie alla sinergia tra i militari dell’Arma e la sicurezza privata, è stato possibile assicurare i due malviventi alla giustizia. Un lavoro certosino e meticoloso, portato avanti con discrezione e professionalità, che ha permesso di cogliere sul fatto i due pregiudicati, sorprendendoli durante l’ennesimo colpo ai danni del ristorante. La macchina della giustizia farà il suo corso, e intanto lo chef può tornare a dedicarsi anima e corpo alla cucina del suo rinomato locale, uno dei fiori all’occhiello della ristorazione di lusso palermitana.