È un mega resort galleggiante, a Palermo l’Odyssey of the Seas della Royal Caribbean

A Palermo, sulle sponde del Mar Mediterraneo, si è verificato un evento di portata epica. La città ha accolto la nave da crociera più grande mai arrivata nel suo porto storico. La maestosa imbarcazione, chiamata Odyssey of the Seas, è di proprietà della rinomata compagnia armatrice norvegese-statunitense, la Royal Caribbean, che detiene una quota di mercato significativa nel settore delle crociere a livello globale. L’arrivo di questa gigantesca nave rappresenta una pietra miliare per il porto di Palermo e apre le porte ad ulteriori imbarcazioni di dimensioni simili in futuro.

A Palermo, l’arrivo della nave da crociera più grande mai vista

Partita dal porto di Civitavecchia, Odyssey of the Seas ha intrapreso un emozionante viaggio nel Mediterraneo, ospitando a bordo ben 5.200 passeggeri e 1.600 membri dell’equipaggio. Ieri, molti di loro hanno avuto l’opportunità di sbarcare e scoprire la bellezza di Palermo in un breve tour.

Odyssey of the Seas: una pietra miliare per il porto di Palermo

Con una capacità massima impressionante di 7.173 persone, suddivise tra 5.510 passeggeri e 1.663 membri dell’equipaggio, questa nave rappresenta un vero e proprio resort galleggiante. L’Odyssey of the Seas è stata realizzata con un investimento complessivo di 1,2 miliardi di dollari, rendendola la nave più costosa e tecnologicamente avanzata della flotta Royal Caribbean.

Dotata persino di un simulatore di volo, questa imbarcazione si innalza a oltre cento metri d’altezza, rendendola la più alta al mondo nel suo genere. Vista dal ponte di comando, ormeggiata al molo Santuzzo, offre una vista panoramica mozzafiato che abbraccia il prossimo molo trapezoidale e si estende dal mare di Sant’Erasmo fino a Mondello.

Palermo pronta ad accogliere navi di dimensioni simili

Antonio Di Monte, presidente dell’importante ente West Sicily Gate, che ha accolto la nave nel porto, ha dichiarato con orgoglio a Palermo Today: “L’ormeggio è stato sicuro, la banchina ottimale, e il comandante ci ha assicurato che in futuro anche altre navi di questa stazza potranno arrivare al porto di Palermo”. Questa dichiarazione conferma il ruolo di Palermo come destinazione di crociere sempre più ambita e pronta ad accogliere le imbarcazioni più grandi e moderne.

L’Odyssey of the Seas ha fatto il suo viaggio inaugurale nell’estate del 2021, con Erin Brown come madrina di battesimo. Costruita nei cantieri Meyer Werft a Papenburg, in Germania, questa nave imponente misura 135 piedi di larghezza e 1.138 di lunghezza, raggiunge una velocità di crociera di 24 nodi e dispone di quattro propulsori di prua, ciascuno con una potenza di quasi 5.000 cavalli.

L’Odyssey of the Seas: una nave resort galleggiante di lusso

All’interno di questo resort dei mari, i passeggeri possono godere di un’ampia gamma di servizi e attrazioni. Una galleria di negozi, dove è possibile fare shopping esentasse e acquistare persino orologi delle marche prestigiose come Cartier, Omega e Tag Heuer, offre un’esperienza di lusso a bordo. Inoltre, otto ristoranti, tra cui uno interamente dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, dove i menu possono essere letti solo se dipinti con un pennello, soddisfano i gusti culinari più raffinati. Una spa, un casinò, una discoteca, una galleria d’arte e persino un teatro per spettacoli dal vivo completano l’offerta di intrattenimento.

Uno dei punti di forza di questa crociera è lo spazio dedicato ai più piccoli e agli appassionati di sport. Con tre piscine interne e due esterne dotate di impianti per gli sport acquatici, disposte su sedici ponti esterni, l’Odyssey of the Seas offre opportunità di svago senza fine. Inoltre, i passeggeri possono praticare basket, padel, calcetto e perfino godersi una partita di autoscontri o scalare una parete appositamente progettata.

L’arrivo dell’Odyssey of the Seas a Palermo rappresenta un trionfo per la città e un passo significativo per il suo sviluppo turistico. Questa imponente nave da crociera, con la sua maestosità e le sue strutture all’avanguardia, simboleggia l’attrattiva di Palermo come destinazione privilegiata per le crociere nel Mediterraneo. Ora, il porto di Palermo può accogliere con fiducia anche altre navi di dimensioni simili, aprendo nuove opportunità per il turismo e l’economia locale.