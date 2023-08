Grave incidente sulla SS121 nel Palermitano, centauro in codice rosso

Palermo – Gravissimo incidente stradale sulla Strada Statale 121 che collega Palermo ad Agrigento, nel tratto in territorio tra Bolognetta e Misilmeri. A rimanere coinvolto un motociclista di 54 anni, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava percorrendo la SS121 in sella ad una moto Piaggio, quando si è scontrato violentemente con un’auto, una Peugeot condotta da un uomo di 39 anni. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato dalla sella, rovinando sull’asfalto per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito, residente a Bagheria. Considerata la gravità delle ferite riportate nello schianto, il 54enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale più vicino.

I rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri, che hanno eseguito i necessari accertamenti. La SS121 è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

La prognosi è riservata viste le gravi lesioni riportate nell’impatto. L’uomo avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto e questo spiegherebbe la gravità del quadro clinico. L’incidente sulla Palermo-Agrigento è l’ennesimo grave sinistro che si verifica su questa arteria stradale.