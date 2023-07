Piromane sorpreso ad appiccare incendio in Sicilia: arrestato

Un uomo di 79 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver appiccato un grande incendio nelle campagne di Barrafranca, in provincia di Enna. I militari hanno colto sul fatto l’anziano mentre stava appiccando il fuoco in un uliveto, sorprendendolo grazie ad un servizio di controllo del territorio predisposto per prevenire i roghi.

L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri. L’uomo, un 79enne del posto, è stato bloccato dagli uomini dell’Arma proprio mentre stava innescando un incendio in una zona di uliveti tra Barrafranca e Pietraperzia, nell’Ennese. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente mandando in fumo oltre 30 ettari di terreno.

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai Carabinieri che hanno assistito alla scena, ha evitato che il rogo assumesse proporzioni ancora più drammatiche. L’anziano, sorpreso con le mani nel sacco, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità di fronte all’evidenza dei fatti.

Si tratta purtroppo solo dell’ultimo episodio di una lunga scia di incendi dolosi che sta martoriando la Sicilia in questa drammatica estate, con pesanti danni ambientali ed economici. Grazie alla prontezza dei Carabinieri questa volta uno dei tanti piromani che stanno rendendo rovente l’estate siciliana è stato assicurato alla giustizia. L’uomo si trova ora agli arresti in attesa del processo.