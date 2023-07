La dolce vita di Stefano Accorsi in Sicilia: mare, sole e relax in un paradiso

Per il secondo anno consecutivo, l’amatissimo attore Stefano Accorsi ha scelto la Sicilia come meta per le sue vacanze estive. Dopo il sua arrivo dello scorso anno, Accorsi è tornato a concedersi sole, mare e relax nell’incantevole zona del Ragusano.

Il ritorno di Accorsi in Sicilia

Come annunciato con entusiasmo dallo stesso attore tramite i social network, la famiglia Accorsi è partita alla volta della Sicilia, pronta a godersi il meritato riposo dopo un anno pieno di impegni lavorativi. La meta prescelta è ancora una volta la splendida Scicli, dove Accorsi era già stato in vacanza dodici mesi fa, innamorandosi perdutamente dei panorami mozzafiato e dell’atmosfera unica di questi luoghi.

La meta prescelta è ancora Scicli

L’attore è stato avvistato in spiaggia insieme alla famiglia, mentre si godeva il sole e il mare cristallino di Scicli, tra l’entusiasmo dei fan che hanno colto l’occasione per scattare qualche selfie. Per passare inosservato e godersi la vacanza in tranquillità, Accorsi ha indossato occhiali da sole e cappellino, ma il suo carisma e il suo sorriso contagioso lo hanno comunque fatto riconoscere e hanno attratto simpatia e calore da parte dei bagnanti.

Soggiorno in una casa di campagna

Per il soggiorno, l’attore ha scelto una tipica casa di campagna, il posto ideale per ricaricare le batterie e dedicarsi completamente alla famiglia, lontano dai ritmi frenetici della città. Tra tuffi rinfrescanti, piacevoli passeggiate sul lungomare e deliziosi piatti della cucina locale, Stefano Accorsi sta trascorrendo momenti preziosi nella sua amata Scicli, ormai diventata una seconda casa e luogo del cuore per l’attore.

Vacanza rilassante dopo il lavoro sul set

Dopo il duro lavoro sul set del suo ultimo film “50 km all’ora”, questa vacanza siciliana è proprio ciò che ci voleva per Accorsi. L’energia e la solarità dell’isola sembrano davvero ispirare l’attore, che sui social appare rilassato, abbronzato e più sorridente che mai. Che sia l’inizio di una lunga estate di relax o solo una breve parentesi, una cosa è certa: la Sicilia ha stregato ancora una volta Stefano Accorsi.