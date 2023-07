Incendio nella notte a Palermo, muoiono tre cani

Una tragedia si è consumata questa notte in un appartamento di Palermo, dove un incendio è costato la vita a tre cani. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 in un’abitazione al piano terra di via XXVII Maggio, a Brancaccio, avvolgendo rapidamente la veranda esterna in lamiera e propagandosi fino all’interno della casa.

Il rogo aveva completamente invaso gli ambienti di fumo nero e acre, non lasciando scampo ai tre cani che si trovavano all’interno. I vigili del fuoco hanno immediatamente evacuato gli altri condomini per precauzione, scongiurando che le fiamme intaccassero i piani superiori del palazzo di sette piani. Nonostante la tempestività dell’intervento però, per i tre animali non c’è stato nulla da fare: i loro corpi ormai esanimi sono stati ritrovati dai pompieri durante le operazioni di spegnimento, gettando nello sconforto i presenti.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare completamente l’incendio solo intorno alle 8 del mattino, dichiarando l’appartamento inagibile a causa dei danni e del fumo, ma autorizzando il rientro degli altri abitanti dello stabile. Ora sono in corso le indagini per determinare le cause all’origine del rogo.