Lazza in Sicilia abbraccia la solidarietà: il rapper è ambassador del Sorriso

La musica ha il potere di unire e diffondere messaggi positivi. Lo dimostra la storia di Lazza, il famoso rapper che dopo il concerto di Catania è diventato ambassador del Sorriso, un’iniziativa benefica per i più fragili.

A consegnargli l’attestato due ragazzi speciali, Matteo Bellina e Giulio Todaro, che da tempo portano avanti progetti di solidarietà. Matteo è affetto da malattia rara invalidante, ma questo non ha fermato la loro voglia di aiutare gli altri. Giulio figlio di Mauro Todaro ideatore e promotore del Gogol.

Così, ispirati dalla musica di Lazza, capace di trasmettere emozioni e leggerezza, hanno deciso di nominarlo ambasciatore della loro missione: donare sorrisi a chi soffre.

Un riconoscimento che il rapper ha accolto con gratitudine e umiltà, stringendo in un forte abbraccio i due ragazzi. Un gesto che vale più di mille parole e che dimostra la sensibilità d’animo dell’artista.

Non è la prima volta che Lazza dimostra attenzione ai temi sociali. Già ad aprile, a Torino, aveva ricevuto da Matteo la maglia di Telethon e l’aveva indossata sul palco, dando voce alla lotta alle malattie rare.

Ora questo nuovo passo al fianco dei più fragili, a conferma che la vera musica parla al cuore e può veicolare nobili messaggi. Un esempio per tanti giovani che vedono in Lazza un modello da seguire.

La storia di Matteo e Lazza insegna che insieme si possono superare ostacoli all’apparenza insormontabili. E che la forza della solidarietà può davvero cambiare il mondo, un sorriso alla volta.