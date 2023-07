L’incidente e il coma, dopo 16 giorni il risveglio di Domenico riaccende la speranza

Palermo – Una storia a lieto fine dopo lunghi giorni di apprensione. Domenico, il 21enne di Capaci rimasto in coma per 16 giorni dopo un terribile incidente in moto, si è miracolosamente risvegliato.

La sua prima richiesta è stata quella di poter risentire le voci care dei genitori, che avevano vegliato angosciati il figlio durante il lungo coma farmacologico. Domenico ha chiesto di mamma e papà non appena ha riaperto gli occhi, facendo esplodere la gioia tra i familiari.

Il giovane era rimasto coinvolto in un violento frontale sulla statale 113 in direzione Carini lo scorso 29 giugno, mentre era in sella alla sua moto insieme ad alcuni amici. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in condizioni disperate, Domenico era entrato in coma farmacologico.

Sono stati 16 lunghi giorni di attesa e preghiera, fino al risveglio di ieri. Domenico ha ancora davanti a sé un lungo percorso di riabilitazione, ma il solo fatto di essersi svegliato e aver riconosciuto i genitori è un segno di grande speranza.