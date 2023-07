Checco Zalone saluta la Sicilia: successo travolgente a Palermo e Taormina

Un successo travolgente, un’accoglienza calorosa da parte del pubblico siciliano. Checco Zalone ha portato il suo nuovo spettacolo “Amore + Iva” in alcune delle location più prestigiose dell’Isola, registrando in ogni data il tutto esaurito. Teatro gremito a Palermo, al Teatro di Verdura, così come a Taormina nella magica cornice del Teatro Antico con 4500 spettatori divertiti ed entusiasti.

Zalone è stato fotografato in partenza dall’aeroporto di Catania. “Palermo è bellissima, mi sono così integrato nel tessuto sociale che non voglio fare nu cazzu” – sono state le prime parole di Zalone sul palco di Palermo, accolto da un’ovazione del pubblico in piedi. Per oltre due ore il comico pugliese ha intrattenuto con i suoi sketch esilaranti, le imitazioni di personaggi come Putin, Antonio Cassano e Vasco Rossi, le parodie e le canzoni suonate al pianoforte. Il tutto condito dalla sua proverbiale ironia.

Non sono mancate le battute irriverenti che hanno strappato grasse risate, come quando l’orfano fascista sceglie di essere adottato dalla ricca coppia gay anziché dalla tradizionale famiglia molisana. Ma Zalone ha saputo anche far riflettere e commuovere, dimostrando la sua sensibilità su temi come l’immigrazione e i diritti civili.

Prima dello spettacolo di Palermo, il comico ha trascorso una mattinata di relax nella celebre spiaggia di Mondello, concedendosi selfie e autografi con i bagnanti increduli e felici di incontrare la star. Immancabile il bagno nelle mani di acque cristalline della borgata palermitana.

Dopo il bis a Taormina, invece, ha regalato alcuni minuti del suo tempo ad un giovane fan disabile, malgrado la ressa di gente intorno a lui. Il video dell’incontro è diventato virale, mostrando il cuore grande di Zalone.

I suoi show hanno fatto ridere, ma hanno anche stimolato la riflessione. Come quando a Palermo ha detto: “Qui sento puzza di reddito di cittadinanza. Mi hanno detto che c’è la Palermo bene, ma diciamolo è la Milano così così. Capisco chi non vuole gli sbarchi di immigrati, ma basta intolleranza”.

Il tour proseguirà. L’appuntamento è sempre con la comicità spiazzante di Zalone, che riesce a far sorridere su temi scomodi con intelligenza. I suoi film record di incassi al botteghino dimostrano questa capacità. Anche con “Amore + Iva” Zalone conferma di saper unire divertimento e spunti profondi.

La Sicilia lo ha accolto trionfalmente. Il suo linguaggio comico ma mai banale ha conquistato tutti. Dalle istituzioni, con il Presidente della Regione Schifani tra il pubblico a Palermo, alla gente comune che gremiva i teatri. Checco Zalone si è perfettamente integrato nel tessuto sociale siciliano, con la sua ironia acuta ma sempre rivolta a far sorridere e pensare. Un successo meritatissimo per un artista che fa dell’impegno civile un elemento centrale della sua comicità.