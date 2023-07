Dramma in Sicilia, donna di 35 anni si toglie la vita lanciandosi dal balcone

Una donna di 35 anni si è tolta la vita questa mattina lanciandosi dal balcone del secondo piano di un appartamento nella zona della Borgata, a Siracusa. La giovane si è gettata nel vuoto intorno alle 10.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. I soccorsi del 118, giunti prontamente sul posto, hanno tentato in tutti i modi di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Dopo circa mezz’ora di inutili manovre salvavita, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso indagini.

Si tratta dell’ennesimo caso di suicidio registrato quest’anno, spesso legato a situazioni di fragilità emotiva e disagio psicologico. Ricordiamo che è attivo il Telefono Amico, servizio di supporto telefonico anonimo rivolto a chi ha pensieri suicidi o sta attraversando un momento di forte angoscia. I volontari rispondono al numero 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 10 alle 24. È possibile contattarli anche via web all’indirizzo www.telefonoamico.net.