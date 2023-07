I delfini che danzano al largo di Palermo, il video è emozionante

PALERMO – La natura sa ancora regalare emozioni intense, spesso a pochi passi da noi. Lo dimostra l’ultimo avvistamento raccolto dal progetto “Avvistiamo” al largo della costa palermitana: un branco di delfini ha dato vita a un vero e proprio show per la gioia di pochi fortunati testimoni.

Il video dell’avvistamento, girato da Riccardo Messina, è stato pubblicato sul sito “Avvistiamo”, nato nel 2019 per iniziativa del biologo marino Andrea Calascibetta. Grazie alla collaborazione con pescatori, sub e velisti, il progetto raccoglie le segnalazioni di cetacei e tartarughe marine lungo le coste settentrionali della Sicilia, con l’obiettivo di monitorare la biodiversità dei nostri mari.

I delfini sono da sempre tra i mammiferi marini più amati per la loro simpatia e intelligenza. Definiti i “principi del mare”, attraggono grandi e piccini con i loro inconfondibili “canti” e i giochi tra le onde. La Sicilia, per la sua posizione al centro del Mediterraneo, è una delle regioni dove è più frequente l’avvistamento di questi cetacei, sebbene quasi sempre in mare aperto.

Nonostante siano numerosi i delfini presenti nei mari siciliani, insieme alle tante isole minori dove è possibile incrociarli, questa specie risulta in pericolo per colpa delle attività umane. L’inquinamento, il traffico navale, la pesca eccessiva e indiscriminata sono tra le principali minacce per la sopravvivenza dei delfini. Eventi come l’avvistamento documentato da “Avvistiamo” ci ricordano la bellezza della biodiversità che ancora popola i nostri mari, da proteggere e conservare per le generazioni future.

Ogni avvistamento di delfini è un piccolo miracolo della natura che vale la pena raccontare. Se dovessimo perdere il privilegio di incontrare questi meravigliosi abitanti del mare, ci accorgeremmo troppo tardi di quanto la loro presenza sia preziosa per il Mediterraneo. E forse solo allora ci renderemmo conto di quanto sia grande la responsabilità di ognuno di noi nel proteggere l’ambiente che ci circonda. Per fortuna, finché la natura continuerà a stupirci con questi doni, c’è ancora speranza.