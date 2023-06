Dramma sul traghetto, bambino cade in mare e mamma si tuffa per salvarlo: morti entrambi

Una mamma di 38 anni e suo figlio di 7 sono morti in seguito a un incidente avvenuto a bordo di un traghetto. Secondo quanto riportato dalla polizia, il bambino sarebbe caduto dalla nave e la donna si sarebbe lanciata nel disperato tentativo di salvarlo.

Il dramma sul traghetto che viaggiava dalla Polonia alla Svezia. I due cittadini polacchi sono stati recuperati nelle acque del mar Baltico dopo un’ora dalla caduta e trasportati in un ospedale della Svezia, ma per loro non c’era più niente da fare. Quando sono stati recuperati in mare mostravano ancora qualche segno di vita, hanno fatto sapere le autorità. La polizia svedese sta cercando passeggeri sul traghetto che possano riferire di più su come è avvenuto l’incidente.

Indagini in corso: la dinamica dell’incidente sul traghetto

Il bambino sarebbe caduto in mare a metà strada tra Danzica in Polonia e Karlskrona nella Svezia meridionale, nel mezzo del mar Baltico. Una testimone ha raccontato cosa è successo durante quei minuti concitati: «C’è stato un allarme e un messaggio. I motori sono stati immediatamente spenti. Dopo un po’, il capitano ha annunciato che c’era un uomo in mare e che non si trattava di un’esercitazione. Così sono state calate alcune scialuppe per le ricerche».

La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica della tragedia e stabilire come il bambino sia potuto cadere dal traghetto. Una ipotesi è che il piccolo si sia sporto troppo da una delle balaustre della nave finendo per perdere l’equilibrio e cadere in acqua. La madre, accortasi di quanto accaduto, si sarebbe tuffata nel disperato tentativo di salvare il figlio. Purtroppo i soccorsi, nonostante l’immediato intervento, non sono riusciti a strappare alla morte i due sfortunati turisti.