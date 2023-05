A Palermo estate ricca di musica e grandi eventi, tutti i nomi da Vasco a D’Alessio

PALERMO – La stagione estiva si preannuncia ricca di musica e spettacoli a Palermo, con una serie di concerti e appuntamenti imperdibili che vedranno protagonisti alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano.

Uno degli eventi più attesi è il doppio concerto di Vasco Rossi, che segna la riapertura dello stadio Barbera il 22 e 23 giugno, dopo oltre un quarto di secolo di silenzio musicale. La città si prepara anche per il ritorno del concertone di Radio Italia al Foro Italico il 30 giugno, con un cast di artisti ancora top secret. Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa nella quale saranno svelati tutti i particolari.

Il Velodromo ospiterà due importanti date: il 12 luglio Lazza, giovane promessa sanremese, e Claudio Baglioni, che si esibirà in ben tre concerti il 12, 13 e 14 ottobre. I Cantieri Culturali alla Zisa, invece, torneranno a essere il palcoscenico naturale dei concerti estivi sotto le stelle, grazie al Green Pop Festival.

Tra gli artisti in programma, spiccano Geolier il 20 luglio, Ernia il 22 luglio, Salmo il 28 luglio, Fabri Fibra il 29 luglio e gli Articolo 31 il 5 agosto. Ad agosto, inoltre, si esibiranno Tananai il 12, Rocco Hunt il 18 e Diodato il 27.

L’estate musicale palermitana non sarà completa senza gli appuntamenti al Teatro di Verdura, che ospiterà Mr. Rain l’11 agosto, Gigi D’Alessio il 18 e 19 agosto, Madame il 25 agosto e Massimo Ranieri il 23 agosto. Inoltre, per l’unica data del Sud Italia, Carmen Consoli si esibirà insieme a Elvis Costello, in un evento esclusivo dopo le tappe di Roma e Milano.

Palermo si prepara, dunque, ad accogliere una stagione estiva all’insegna della musica dal vivo e degli eventi di grande richiamo, pronta a riconquistare il titolo di capitale della musica e a regalare emozioni e divertimento al suo pubblico.