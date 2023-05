Malore fatale, uomo trovato morto da giorni a Partinico

Un uomo è stato trovato morto in un appartamento di Partinico, in provincia di Palermo. L’uomo sarebbe morto in seguito ad un malore che non gli ha dato scampo alcuno.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vicini di casa non avevano più sue notizie da giorni. Sospettando che gli fosse successo qualcosa, hanno allertato le autorità che, una volta entrate all’interno della casa di via Terranova, a Partinico, hanno fatto l’amara scoperta, trovando l’uomo ormai privo di vita da molte ore ormai. La scoperta l’hanno fatta i Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito da medico legale chiamato in seguito, l’uomo, di origini romene, sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco fulminante. Il magistrato della procura di Palermo ha così restituto la salma di alla famiglia.