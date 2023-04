Operaio precipita da impalcatura e muore, tragedia sul lavoro nel Messinese

Ennesima tragedia sul lavoro ha colpito il nostro territorio, questa volta nel cantiere edile di una villetta privata a San Fratello, nel Messinese. Lorenzo Petrolo, 54 anni, operaio edile di professione e padre di due figlie, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da una impalcatura mentre effettuava lavori di rifacimento sulla facciata della casa. Sul posto sono giunti i soccorsi e l’elisoccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Petrolo. Le autorità competenti hanno già avviato le indagini per capire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Questo ennesimo drammatico episodio si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali che si verificano ogni anno sui luoghi di lavoro in Sicilia. Solo pochi giorni fa, infatti, nella zona industriale di Gela, due giovani operai hanno riportato gravi ferite e ustioni a seguito di una forte scossa elettrica durante il loro lavoro presso un’azienda locale.