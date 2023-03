Allarme bomba sul volo Pisa Palermo, chiuso l’aeroporto di Punta Raisi per due ore

Un allarme bomba sul volo Ryanair in volo da Pisa e diretto a Palermo ha scatenato il panico tra i passeggeri e l’equipaggio. L’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e tutti i 190 passeggeri e l’equipaggio sono stati immediatamente evacuati.

Le autorità aeroportuali hanno chiuso l’intero aeroporto di Punta Raisi e dirottato tutti gli altri voli in arrivo a Catania per motivi di sicurezza. Sul posto gli artificieri l’individuazione dell’ordigno e avviare le procedure di bonifica e messa in sicurezza. Dopo aver controllato ogni spazio dell’aereo e le valigie imbarcate dai passeggeri, gli artificieri hanno constatato che non c’era alcuna bomba a bordo.

Per motivi di precauzione, il Budapest-Palermo (FR2020) Ryanair, il Firenze-Palermo (VY6922) di Vueling e il Milano-Palermo (AZ1793) di Ita Airways sono stati dirottati a Catania. L’allarme è stato revocato alle 22.15 e l’aeroporto ha ripreso la sua normale attività.