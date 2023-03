Monreale, due incidenti stradali e due feriti

Due incidenti stradali in poche ore a Monreale, nel Palermitano, con conseguenze per i conducenti coinvolti e per il traffico veicolare della zona. Uno è avvenuto lungo la SS186 dopo Pioppo, in direzione Borgetto; il secondo lungo la Circonvallazione.

Il primo incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 186, nelle zona di Sagana dove una utilitaria si è cappottata. L’incidente forse a causa della strada resa viscida dalla pioggia. La persona che era alla guida della vettura è rimasta ferita.

Sul posto il 118, i carabinieri e i tecnici dell’Anas.

Il secondo incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Circonvallazione monrealese, all’altezza del bivio con via Mulini. Un suv e un Porter sono entrati in collisione in modo violento. Entrambi i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti, ma al momento non si conosce la gravità delle lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente della moto ape non abbia rispettato uno stop, ma le indagini sono ancora in corso.

Gli interventi di soccorso e di regolazione del traffico veicolare sono stati rapidi, con l’arrivo di un’ambulanza del 118, della Polizia Municipale e dei carabinieri. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, rendendo difficoltoso il transito nella zona interessata dall’incidente.