Muore a 47 anni dopo malore, lacrime per Angelo Micale

A Terrasini si piange scomparsa di Angelo Micale, 47 anni. A stroncare l’uomo, ausiliare del traffico a Palermo e molto conosciuto tra Terrasini e Cinisi, è stato un ictus che lo ha colpito a ridosso del Natale. Dopo il malore è entrato in coma, oggi la tragica notizia.

L’uomo è morto oggi. Era un noto organizzatore di eventi, per tante serate Angelo Micale ha riempito i locali della movida della provincia di Palermo, soprattutto tra Cinisi e Terrasini. “Sapere che non sei più, fra noi a scherzare e sorridere come sapevi fare tu, ci angoscia e rattrista tutte le persone che ti hanno conosciuto – si legge in un altro post su Facebook –. A nome di tutto il comitato dei commercianti di Cinisi, ci uniamo al dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Micale, per la dipartita del nostro amico Angelo”.

E ancora: “Oggi ci lasciato un carissimo amico Angelo Micale, una persona giovale educato e sorridente, lo conosco da giovane ragazzo, figlio del maresciallo dei carabinieri Biagio”.

Il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, lo ha voluto ricordare con un post su Facebook: “Con Angelo Micale – scrive il primo cittadino – da ragazzino giocavo a pallone alla ‘Villetta dei Carabinieri’. Indimenticabili momenti di spensieratezza oggi resi tristi dalla notizia della sua scomparsa. Abbiamo perso una persona veramente buona, dall’animo gentile e sempre pronto a regalarti un affettuoso sorriso”.

I funerali sono in programma per domani, annuncia il fratello Domenico, alle 15.30 , nella chiesa madre di Cinisi.