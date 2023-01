Ecco dove riposa in pace Biagio Conte, la sua tomba umile tra le rocce

La tomba di Biagio Conte, il missionario laico scomparso recentemente, si trova nella Missione di Speranza e Carità di Palermo, un luogo che lui stesso aveva fondato negli anni ’90 e dove ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare le persone in difficoltà. La sepoltura, semplice e circondata dalle rocce, è stata scelta in onore del suo desiderio di essere sepolto nella sua “casa”. È attorniata dalle rocce, proprio come le grotte in cui spesso si rifugiava per pregare e meditare.

“Biagio Conte prega per noi”, questa la scritta che compare assieme ad una effige di Biagio Conte sulla sua tomba che si trova presso la Missione. Presto verrà posta una targa con il suo nome.

I missionari e i volontari hanno deposto fiori sulla sua tomba e hanno espresso il loro ringraziamento per tutti coloro che hanno espresso vicinanza in questi giorni difficili. Don Pino Vitrano, uno dei missionari, ha dichiarato che “Fratello Biagio ci comunica la gioia della speranza. La sua morte per noi non è solo una scomparsa ma un ritrovarci con gli angeli e i santi e lui è con loro.”

“Ringraziamo tutte le istituzioni, la Regione Siciliana, la Prefettura, il Comune, la Questura, la Chiesa, le forze di polizia, la protezione civile, i vigili del fuoco e i tanti volontari”. “In particolare il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’Arcivescovo Corrado Lorefice, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Roberto Lagalla e il questore Leopoldo Laricchia, ogni uomo e donna che ha condiviso con noi questi giorni molto duri, e i giornalisti che hanno dato voce alle tante belle storie della Missione. Grazie a tutti voi, e come diceva sempre il nostro caro Fratel Biagio Conte: Costruiamo tutti insieme un mondo migliore”.