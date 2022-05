Rapinano farmacia ma vengono presi a bastonate, caccia a due uomini nel Palermitano

Tentano la rapina in una farmacia ma vengono inseguiti a colpi di bastone. E’ andata male ai ladri che hanno tentato il colpo in Corso Umberto a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Non avevano fatto i conti con il coraggio di alcuni cittadini intervenuti per sventare la rapina e mettere in fuga i malviventi dopo che il farmacista si è rifiutato di consegnare l’incasso.

Uno dei due rapinatori è stato scacciato a colpi di bastone mentre l’altro è stato costretto a fuggire in moto. La vicenda all’interno di una para farmacia dove si è presentato un uomo armato di bastone che intimato al titolare la consegna dei soldi presenti nella cassa. Quest’ultimo però si è rifiutato con grande coraggio. Il malvivente, visto il diniego del farmacista, ha fatto intervenire il secondo complice. Quest’ultimo, munito di un oggetto da muratore, forse un mazzuolo o martello, ha minacciato anch’egli il medico di consegnargli la cassa. A questo punto il medico non ha potuto far altro che assecondare i due.

Condividi

Redazione 6175 posts 0 comments