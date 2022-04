Schianto frontale sulla Palermo-Sciacca, muore una persona

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Perde la vita una donna di 65 anni.

“A causa di un incidente, sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca” il traffico è rallentato in località Sciacca (AG)”, lo conferma l’Anas.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente al km 82,000 e, nell’impatto, una persona ha perso la vita.

Nel violento impatto ha perso la vita una 65enne di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero di una Jeep Compass. Altre persone sarebbero rimaste ferite nell’incidente e trasportare all’ospedale Giovanni Paolo II. Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento