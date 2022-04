Mascherine al chiuso fino al 15 giugno, obbligo per bus, cinema e teatri

Mascherine al chiuso fino al 15 giugno. Lo prevede un emendamento al decreto del Governo all’esame in Commissione al Parlamento.

L’obbligo dell’utilizzo delle mascherine al chiuso sarà prorogato «dal 1 maggio al 15 giugno 2022». La regola vale anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in «locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati», oltre che in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. Le mascherine si dovranno indossare anche sui mezzi di trasporto.

Condividi