Sfondano vetrina con una Panda rubata e depredano la gioielleria

“Due furti nel giro di poche ore nel pieno centro di Palermo. Intendo esprimere solidarietà e vicinanza ai titolari e alle loro famiglie per quanto avvenuto questa notte in via Mariano Stabile e a piazzetta Bagnasco. Due attività sono stati presi di mira, con danni ingenti. Sono state distrutte le vetrine di una nota gioielleria e rubato l’incasso di un bar. Ancora una volta a subire le conseguenze sono lavoratori onesti, in un periodo storico a dir poco difficile. Questa situazione ci impone dunque di alzare il livello di attenzione sul nostro territorio, potenziando i sistemi di sicurezza in centro e nelle periferie, considerato anche l’incremento del turismo in città”. Lo scrive Salvatore Palumbo, consigliere Forza Italia dell’ottava circoscrizione di Palermo.

Il primo furto con spaccata è avvenuto alla gioielleria Corona, all’angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo. Nelle prime ore di questa mattina, i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio servendosi di una Fiat Panda, lasciata sul posto. Dopo aver depredato il negozio, sono fuggiti con un altro mezzo. Indaga la polizia.

