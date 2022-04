Bimbi abusati nei gruppi Whatsapp, sequestrati 2700 video ad un uomo

Oltre 2.700 video in cui comparivano minorenni abusati, conservati in dispositivi elettronici, sono stati trovati e sequestrati dalla polizia postale di Catania. Gli agenti hanno arrestato un uomo disoccupato di 49 anni, in flagranza di reato.

L’uomo, che risiede nella provincia catanese, è indagato dalla Procura Distrettuale di Catania per divulgazione e detenzione di file video illegali in cui compaiono bambini abusati e costretti a compiere atti sessuali. Il suo arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ne ha disposto la detenzione domiciliare.

