Il vino di Pantelleria protagonista al Vinitaly 2022 nello stand “Sicilia”

Sicilia protagonista nella prima giornata del Vinitaly a Verona. Questa mattina nello stand “Sicilia” la presentazione dei vini del Consorzio DOC di Pantelleria e per la presentazione dei sistemi di Marketing e promozione dei marchi di origine di vini siciliani.

In occasione del Vinitaly 2022 a Verona, Parco Nazionale Isola di Pantelleria e Consorzio Vini Doc concretizzano un’importante tappa della strategia di valorizzazione della produzione vitivinicola pantesca e di offerta di occasioni promozionali per tutti i produttori dell’isola. Nello stand A1 del pad. 2 Sicilia, Parco e Consorzio hanno reso disponibile un’area per l’esposizione e la degustazione dei vini DOC di Pantelleria, facendo conoscere le loro peculiarità, frutto di una pratica agricola “eroica” proclamata dall’Unesco: la vite ad alberello. Sarà proprio questo elemento a dare spunto a un importante riflessione sul tema della biodiversità, quale principio di futuro sostenibile che metterà insieme le voci di chi, dall’unicità del contesto pantesco, ha avviato attività di sperimentazione e ricerca all’insegna della tutela ambientale.

