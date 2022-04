Pedana schiaccia uomo, a Borgetto grave incidente sul lavoro

BORGETTO – Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia dopo un incidente avvenuto sul posto di lavoro. La disgrazia a Borgetto, nel Palermitano.

L’operaio di 52 anni, romeno sarebbe stato travolto da un carico pesante per cause in via di accertamento. L’uomo da tempo residente in quel comune, è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale Civico di Partinico. Poi, vista la gravità della situazione, è stato deciso il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

