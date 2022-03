Il mare si ritira nel Mediterraneo, il fenomeno a Pantelleria (FOTO)

Anche a Pantelleria si assiste al fenomeno dell’anomalo abbassamento del livello del mare. Un fenomeno che pare stia interessando tutto il Mediterraneo. Ieri la segnalazione di Mareamico delegazione di Agrigento. In redazione è giunta adesso anche la segnalazione dall’isola siciliana.

La segnalazione da Pantelleria

“Dopo aver letto il vostro articolo dove chiedete di inviare foto relative alla bassa marea, le foto che allego le ho scattate ieri pomeriggio, in una spiaggia di Pantelleria chiamata la Pirrera. Vado al mare li da quando ho 3 anni, e ora ne ho 37 e non ho mai visto una cosa simile. Tutto quello che vedete in bianco solitamente è ricoperto dall’acqua e si vedono anche le parti ricoperte da alghe oramai secche”.

Il fenomeno nel Mediterraneo Il fenomeno è stato notato in tante località siciliane. Dalla provincia di Agrigento al Trapanese ma anche in provincia di Messina. Segnalazioni anche dalla Puglia e dalla Calabria. Un fenomeno particolare e che ancora non trova una spiegazione, non si tratta di bassa marea. Secondo alcuni esperti il fenomeno potrebbe essere pagato ad alcuni cambiamenti in atto a livello atmosferico ma non vi sarebbero ancora conferme. No related posts.

Gaetano Ferraro 115 posts 0 comments