Palermo accoglie gli ucraini in fuga dalla guerra, centro di accoglienza alla Fiera

Apre a Palermo il centro di prima accoglienza per i profughi ucraini al padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo.

Sarà inaugurata oggi alle 15 l’area dedicata all’accoglienza dei profughi ucraini. Si tratta di un centro allestito in pochi giorni con impegno, passione e dedizione dai volontari del gruppo di protezione civile comunale in servizio all’hub, che servirà a dare prima accoglienza a chi scappa dalla guerra in Ucraina.

Comprende 25 posti letto divisi in due sezioni, maschile e femminile. Cinque servizi igienici. Una sala mensa e un ufficio medico per garantire assistenza sanitaria e umanitaria.

