Rincari anomali di pane a pasta in Sicilia, il Codacons presenta esposto in Procura

In Sicilia i prezzi al dettaglio corrono più che nel resto d’Italia. Lo denuncia oggi il Codacons, commentando i dati definitivi sull’inflazione di febbraio diffusi dall’Istat.

Mentre la media italiana dell’inflazione è al 5,7%, in regione i listini al dettaglio aumentano a febbraio del +6,8%, piazzando la Sicilia al primo posto delle regioni italiane dove i prezzi salgono di più – afferma il Codacons – Questo si traduce in un maggior esborso, considerando la spesa per consumi annua di una famiglia “tipo” residente in Sicilia, pari a +1.647 euro a nucleo.

