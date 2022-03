Scatta l’allerta gialla della Protezione Civile, tornano le piogge in Sicilia

Maltempo in Sicilia e il Dipartimento Regionale di Protezione Civile Regionale diffonde un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bollettino che indica condizioni meteo avverse è valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 13 marzo. L’allerta gialla per il rischio idrogeologico vale per la porzione occidentale dell’isola.

Per il proseguo della giornata di oggi si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, sulle zone occidentali, meridionali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

