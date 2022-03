Cara la polizza moto in Sicilia, alcune dritte per risparmiare

Secondo gli ultimi dati emersi dall’indagine condotta da Osservatorio.it, in Sicilia assicurare il proprio mezzo a due ruote è tutt’altro che conveniente.

I prezzi, che hanno subito diversi alti e bassi nel corso di tutto il 2021 con il picco più alto sfiorato proprio a febbraio di un anno fa, sono parecchio più alti della media nazionale.

I 479 euro di polizza media in Sicilia, superano di oltre l’11%, i 390 euro medi italiani. Comunque una cifra inferiore rispetto a sei mesi fa.

Le ragioni dovute a questa discrepanza, che penalizza i centauri siciliani, sono da ricondurre probabilmente all’alto tasso di incidenti. Basta fare riferimento all’oltre 13% dei motociclisti che ricadono nell’ultima classe di merito.

Anche l’anzianità del mezzo gioca un ruolo determinante nell’incremento della polizza, essendo più esposto al rischio di incidenti e avarie.

In tal senso, si registra oltre i 50% di mezzi, in Sicilia, che superano i 10-15 anni di anzianità.

Nonostante questa tendenza, però, è ancora possibile per un centauro siciliano ottenere risparmi sulla propria RC moto.

Se la residenza rimane una variabile oggettiva su cui non si può far nulla per ottenere migliori condizioni, si può comunque agire su molti altri fattori per raggiungere un risparmio maggiore.

Molto dipende dalla compagnia, dalla formula assicurativa scelta e dai servizi inclusi.

Molte compagnie, infatti, offrono specifici sconti a chi assicura un secondo mezzo della stessa tipologia o adotta specifiche formule di guida, come esperta o esclusiva.

A queste si aggiunge, per i neopatentati, l’opportunità offerta dalla legge Bersani, che permette di assorbire la migliore classe di merito presente in famiglia.

Una dose d’influenza piuttosto rilevante sul costo della polizza è certamente connessa alle politiche di prezzo applicate dalle singole compagnie.

Passare in rassegna le diverse proposte è senz’altro una buona idea, prima di sottoscrivere quella definitiva.

In tal senso, può certamente tornare utile il preventivatore predisposto da Genertel, per il calcolo del preventivo relativo all’assicurazione moto.

Compilarlo è molto semplice, perché le informazioni richieste sono poche, semplici e intuitive.

In più vi è la possibilità di spuntare le garanzie accessorie più adatte alle proprie abitudini di guida, in modo da elaborare una polizza estremamente personalizzata.

Le garanzie accessorie sono, infatti, estensioni assicurative a specifici eventi dannosi per il mezzo e le persone.

Ma non solo.

Le garanzie proposte da Genertel possono coprire i costi dei danni riportati all’abbigliamento da centauro, con la MiniKasko abbigliamento, o di perdita delle chiavi, con la Protezione imprevisti.

Anche collisione animali selvatici è una garanzia molto specifica che strizza l’occhio agli amanti dei percorsi più impervi, lungo strade di montagna.

Non bisogna dimenticare, infine, che le compagnie dirette online , come Genertel, tendono a mantenere bassi i premi assicurativi, proprio grazie al loro metodo di erogazione dei servizi, che non fa uso di intermediari.

Minori costi di gestione, più bassi i costi della polizza per i contraenti.