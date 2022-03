Palermo, Volotea annuncia il volo lowcost per Lille

Volotea, la compagnia aerea low-cost, annuncia oggi a Palermo l’avvio di un nuovo collegamento internazionale alla volta delle Fiandre francesi. Dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare verso Lille, città d’arte ricchissima di musei, monumenti di grande interesse, teatri e prestigiose Università.

Il Volo Palermo-Lille

La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà una frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.700 posti in vendita. Con l’annuncio di questa nuova tratta, sale a più di 267.000 il numero dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi.

Nuova opportunità per i cittadini francesi L’annuncio della rotta rafforza ulteriormente il legame tra Sicilia e Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza, Strasburgo e Deauville. Il volo rappresenta una nuova opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare un viaggio alla scoperta delle tradizioni e della cultura di una delle più belle isole del Mar Mediterraneo. Allo stesso tempo, con Volotea i passeggeri siciliani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando una vacanza alla scoperta delle eccellenze artistiche locali, lasciandosi conquistare dalla vivace vita culturale e dall’irresistibile cucina d’oltralpe. L’impegno dello scalo palermitano Il volo Palermo-Lille riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita. “Abbiamo lanciato la nuova rotta Palermo-Deauville poche settimane fa! Ecco perché annunciare oggi l’avvio di un nuovo collegamento alla volta di Lille ci riempie di grande orgoglio. Il nuovo volo partirà il prossimo 27 maggio e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 6 le rotte attive da Palermo – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. In vista dell’estate 2022, questa nuova rotta amplificherà il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze siciliane: con i nostri voli puntiamo sempre a sostenere e a rafforzare il settore turistico locale, a beneficio di tutta l’economia regionale”. Per approfondire: All’aeroporto di Palermo torna l’estate, riattivati 70 collegamenti A Volotea record di 35 milioni di passeggeri a Palermo, premiata casalinga con voli gratis Volotea punta su Palermo e apre 10 rotte verso i paradisi estivi Arriva il primo volo Albastar e a Birgi c’è il “cannone di acqua” (VIDEO)

