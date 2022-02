C’è posta per te in Sicilia, naufraga la storia tra Annalisa e Sebastiano

C’è Posta per te torna in Sicilia, a Melilli. A chiamare Maria De Filippi è Sebastiano, 37 anni, che vuote tornare insieme ad Annalisa, 25 anni. I due siracusani si sono lasciati dopo un rapporto burrascoso a causa della famiglia di lui, come racconta il ragazzo alla redazione del programma. Lui decide di chiamare anche i genitori della ragazza, Vincenzo e Giusy, per convincerli dei suoi buoni sentimenti.

I siciliani su Canale 5

“Sono stato lasciato per l’atteggiamento della mia famiglie e della mia ex”. Questo ha raccontato il siciliano che ha chiesto a C’è Posta per te di aiutarlo a tornare insieme alla sua ex fidanzata. Secondo Sebastiano, infatti, la famiglia di lui avrebbe ostacolato il loro rapporto dopo che lui si era lasciato con la compagna precedente, con cui ha anche avuto un bambino. “Hanno trattato Annalisa come una estranea e come una intrusa. Mia sorella ha detto in giro che lei è una rovina famiglie”.

