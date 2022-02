Grave incidente sulla Palermo-Mazara, auto ribaltata e feriti

Incidente stradale sulla A29 questo pomeriggio all’altezza dello svincolo di Montelepre.

Un grave incidente stradale si è verificato alle 17 sull’autostrada “A-29” Palermo-Mazara del Vallo. Un’auto, mentre viaggiava in direzione Trapani, per cause ancora d’accertare, si è ribaltata allo svincolo per Montelepre-Zucco.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’auto. Intervenuti i sanitari del 118 che hanno assistito le vittime. L’impatto ha interessato in tutto quattro vetture e ha causato, nella direzione di marcia verso il capoluogo, code per oltre tre chilometri. Il traffico è andato in tilt con l’autostrada che è stata bloccata per almeno 2 ore. Intorno alle 19, la vettura incidentata è stata sollevata dai mezzi del Soccorso Stradale e, la situazione del traffio è tornata alla normalità. Un altro incidente è avvenuto, sempre sulla Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo Tommaso Natale. L’impatto ha interessato quattro vetture e ha causato, nella direzione di marcia verso il capoluogo, code per oltre tre chilometri. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e l’Anas.

