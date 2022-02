Arriva la burrasca in Sicilia, raffiche fino a 55 km/h

Torna il maltempo in Sicilia che si farà sentire non tanto per la pioggia ma per il forte vento. Per la giornata di domani il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo. Secondo il sito specializzato 3Bmeteo, a Palermo e provincia il vento potrebbe soffiare fino a 53 chilometri orari nel pomeriggio, fino a 45, da ovest, durante la mattinata.

Si tratta di una veloce ma intensa perturbazione di origine nord-europea che raggiungerà il nostro paese nelle prossime ore, causando un’intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte al centro-sud, specialmente sulle due isole maggiori e sui settori adriatici e ionici.

