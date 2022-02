I mercati di e-commerce in più rapida crescita in Europa

Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti noi. E su questo crediamo che ben pochi potrebbero obiettare. Però, se c’è un aspetto che volenti o nolenti siamo stati spinti a conoscere meglio è stato quello di abituarsi di più al concetto di shopping online, il cosiddetto e-commerce. Sì, perché i mesi di lockdown hanno visto un aumento degli acquisti fatti su internet, permettendo anche ai più diffidenti di noi di apprezzarne la convenienza e la comodità. Per questo, numerosi settori dell’e-commerce hanno conosciuto di recente un grande sviluppo. Tra questi, il settore dei supermercati, della moda e anche quello del benessere psicofisico, nello specifico relativo alla sfera intima.

Nelle prossime righe esploreremo proprio queste nicchie di mercato maggiormente in crescita in questi ultimi anni.

Fare la spesa online, un trend sempre più in crescita

Parlando di un piacere (oltre che di una necessità), in questi ultimi anni si è diffusa anche in Italia l’abitudine di acquistare articoli di prima necessità, soprattutto generi alimentari, direttamente online. Non soltanto presso le catene di supermercati tradizionali, che hanno tutte più o meno in contemporanea sviluppato un servizio di “spesa veloce online”, ma anche grazie al proliferare di servizi di delivery a domicilio di articoli alimentari, dalla frutta alla verdura, in maniera del tutto simile a quella con cui i runner portano sempre più spesso nelle nostre case la cena.

Shopping online e intimità

La forzata “reclusione” in casa dei primi mesi di pandemia ha inevitabilmente avuto pesanti conseguenze su tutta la sfera sociale della popolazione. Anche solo andare al pub o in discoteca, del resto, non è ancora del tutto (e ovunque) facilmente fattibile. A corollario di questa situazione, anche la possibilità di incontrarsi, conoscersi e avviare relazioni ha visto un brusco calo. In maniera direttamente proporzionale, si è registrato un boom degli acquisti online di prodotti per la coppia e l’intimità (anche dei single, ovviamente), oltre che della visualizzazione di siti per adulti. I dati parlano chiaro: in questi due anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom negli acquisti online di dildo e sex toys in genere, e nulla fa pensare che questo trend possa conoscere una fase calante nell’immediato futuro. Sono tantissimi infatti i gadget acquistabili tra plug anali, satisfyer e molti altri, che con il passare del tempo vengono aggiornati e resi sempre più performanti in modo da soddisfare i clienti.

Abbigliamento online? Perchè no!

L’altro grande settore dell’e-commerce in crescita inarrestabile è poi quello dell’abbigliamento. Non solo i grandi marchi ma anche le grosse catene stanno sempre più perfezionando i loro store online e sempre più pubblico sceglie la comodità dell’acquisto su internet, preferendolo allo stress e al caos di una tappa nel centro commerciale, magari di sabato, in mezzo alla folla.

E se il piacere dello shopping è legato anche alla possibilità di provare i capi e vederli dal vivo, niente paura, perché tutti i siti di vendita di abbigliamento online consentono di restituire il capo acquistato, qualora, una volta consegnato, non sia della taglia giusta.