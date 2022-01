Furbetta del Reddito ruba la luce e affitta case in nero, arrestata col marito a Balestrate

I Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno tratto in arresto due coniugi, di 62 e 66 anni, per furto aggravato. I militari hanno effettuato un sopralluogo presso sei appartamenti di proprietà dell’indagata con personale tecnico dell’Enel, verificando la manomissione di un contatore e di cinque diversi allacci abusivi diretti alla rete elettrica.

Le indagini dei Carabinieri di Balestrate

Sulla base prime risultanze investigative, quattro delle sei unità abitative sarebbero, inoltre, risultate affittate senza regolare contratto. Nella somma pagata ‘in nero’ era anche compreso il corrispettivo per il consumo di energia. Sono state, infine, avviate le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per la regolare percezione del ‘reddito di cittadinanza’ da parte della signora arrestata.