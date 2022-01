Incidente mortale in Sicilia, la vittima è il giovane Salvatore Camilleri

Salvatore Camilleri, 21 anni, è morto questa mattina in seguito a un grave incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un albero. La tragedia nei pressi di nei pressi di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Gli amici hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti immediatamente. Sul posto è anche arrivato un elisoccorso del 118 per trasportare la vittima in ospedale prima possibile. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta e quando i soccorritori sono arrivati il ragazzo era già spirato.