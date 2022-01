Come rivoluzionare la propria vita nel 2022 (senza spendere un euro) 

L’inizio di ogni anno, per la maggior parte delle persone, rappresenta un periodo speciale in cui si sogna di cominciare a vivere una nuova vita, più produttiva, sana e felice, scandita da attività salutari e benefiche, nella speranza di poter giungere, per mezzo di vie diverse, a quell’obiettivo apparentemente irraggiungibile che accomuna ogni essere umano sulla faccia della terra: la felicità. Tenersi occupati con più attività da portare avanti ogni giorno, in ultima analisi, può senz’altro aiutare le persone a gestire meglio il proprio tempo, focalizzandosi unicamente sulle attività più essenziali e tralasciando tutte le altre, in particolare quelle che conducono a inevitabili perdite di tempo. In questo senso, la scelta delle attività a cui abbandonarsi, nel corso delle giornate, acquisisce un’importanza cruciale per la qualità della vita e per il benessere dei singoli individui, incidendo in maniera decisiva sulla ricerca e sul perseguimento della felicità, l’obiettivo finale.

Le soluzioni sono a portata di mano

Per scegliere come riempire il proprio tempo non servono sforzi sovrumani: a volte, la soluzione ideale si trova sotto il nostro naso, perfettamente visibile e a portata di mano, ma per qualche motivo – forse a causa delle innumerevoli distrazioni della quotidianità – non riusciamo a scorgere, lasciandocela sfuggire per sempre. Non si tratta di una questione economica: le persone possono infatti trovare hobby e passatempi perfettamente gratuiti, che non richiedono l’esborso di nessuna cifra di denaro, neanche minima. L’essenziale è iniziare a guardarsi attorno con più attenzione, con maggior consapevolezza, cercando di ricavare il massimo da ciò che ci circonda.

Il potere di una semplice lista

Per iniziare nel migliore dei modi questo 2022, dimenticando per un attimo il Covid-19, consigliamo di sperimentare qualcuna delle attività gratuite che stiamo per suggerirvi, con la raccomandazione di viverle con estrema consapevolezza in ogni singolo istante, diventando un tutt’uno con esse. Per accrescere sin da subito la vostra produttività, mettendo un po’ d’ordine anche nella vostra mente, potreste prendere carta e penna e iniziare a stilare una lista di attività che avete lasciato in sospeso, piccole commissioni o impegni personali che per qualche motivo, fino a questo momento, avevate tralasciato, per dare più spazio alle sfide più urgenti della vostra quotidianità (lavoro, famiglia, vita sociale o sentimentale, e molto altro). Redigendo una lista di questo genere, ogni persona potrà senz’altro portare un po’ di chiarezza nella propria mente, andando a recuperare ciò che non è ancora stato fatto e mettendolo su carta. Nella maggior parte delle occasioni, si tratta di commissioni il cui disbrigo richiede al massimo qualche ora, e che una volta completate lasciano nell’animo della persona una gradevole sensazione di appagamento. Quanti di noi, ogni anno, rimandano in eterno l’iscrizione a quel determinato corso, la realizzazione di una email particolarmente importante, o la vendita di alcuni oggetti personali di cui da tempo avremmo voluto liberarci, e che per qualche motivo non siamo ancora riusciti a mettere in vendita. Questo genere di impegni, solitamente, viene messo in secondo piano, perché viene automaticamente considerato dalla nostra coscienza molto meno importante del nostro lavoro o dei vari impegni familiari con cui ognuno deve misurarsi. Realizzare una lista di questi piccoli impegni da portare a termine, in ultima analisi, significa scommettere sulla propria felicità, sull’appagamento personale che deriva dall’aver raggiunto un obiettivo per se stessi, e per nessun altro.

L’inizio del 2022 rappresenta anche un’ottima occasione per trovare nuovi hobby, nuovi passatempo con cui riempire le proprie giornate. Stando comodamente a casa, senza spendere un solo euro, le persone possono divertirsi a individuare certi angoli particolari in cui iniziare a svolgere attività fisica regolare, da praticare ogni giorno e con costanza, evitando costose iscrizioni in palestra e migliorando sensibilmente la qualità della vita, specialmente da un punto di vista fisico.

Per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, non occorre spendere grandi somme di denaro. Il divertimento gratuito è proprio qui, davanti a noi. Dobbiamo solo imparare ad aprire gli occhi.