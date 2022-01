Ambulanze in fila a Partinico, l’ospedale conta 74 pazienti

L’ospedale di Partinico è sotto pressione. Sono già 74 i pazienti Covid ricoverati all’interno dei reparti Covid ma altri pazienti sono in arrivo.

Sono momenti di duro lavoro per i sanitari dell’ospedale di Partinico. Ben 74 sono i degenti Covid e altre 8 ambulanze sono in arrivo. Intanto, come conferma Telejato, si chiude anche il reparto di medicina. La foto in copertina mostra tre ambulanze in fila in attesa davanti l’ospedale di Partinico che fino ad oggi ha in dotazione 90 posti.

Nello stesso ospedale il personale è allo stremo a causa dell’organico ridotto e sottoposto a turni massacranti in virtù della positività di alcuni sanitari.

