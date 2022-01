Incidente nel Palermitano, operaio con le gambe trafitte dal trattore

Incidente nelle campagne del Palermitano per un uomo di 65 anni. L’uomo è rimasto incastrato tra le lame di un trattore che stava utilizzando per arare un terreno. Il grave incidente è avvenuto a Baucina, in via Santa Croce.

Il 65 enne stava lavorando nel terreno quando, per cause ancora da accertare, le sue gambe sono rimaste incastrate negli ingranaggi.

Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. I soccorritori del 118 lo hanno poi trasportato all’ospedale Cervello di Palermo. Sarebbe risultato anche positivo al tampone.

