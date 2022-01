Botti di Capodanno, arriva il “bollettino di guerra”, incendi e feriti

In Sicilia numerosi interventi per i botti di Capodanno da parte dei vigili del fuoco. In tutta Italia sono stati 558 gli interventi per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Numeri in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Fortunatamente però non si registra alcun feriti gravi.

Sull’isola i Vigili del Fuoco sono stati chiamati 43 volte. A Palermo sette squadre sono intervenute in diverse zone della città per spegnere l’incendio di cassonetti causato da petardi lanciati.