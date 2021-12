Grave incidente, auto vola dal viadotto dell’autostrada

Un’auto è volata dal viadotto dell’autostrada Catania-Siracusa. Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate dalle persone coinvolte dall’incidente stradale avvenuto stamattina.

Notizia in aggiornamento

Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sull’autostrada “Catania-Siracusa” a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli (Siracusa). Per cause in corso di accertamento una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano.