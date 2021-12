La Sicilia zona gialla dal 3 gennaio, è ufficiale

La Sicilia passa in zona gialla a partire dal prossimo 3 gennaio. Ora c’è l’ufficialità che giunge dalla Cabina di regia dell’Iss. Ora manca solo la firma dell’ordinanza del ministro per la Salute Roberto Speranza.

Oltre alla Sicilia, passano in zona gialla anche Lombardia, Piemonte e Lazio: in tutti e 4 i casi (oltre all’aumentare dei contagi) sono state superate le prime soglie limite relative ai ricoveri in ospedale (il 15% in area medica “NON critica”, il 10% in “terapia intensiva”). Secondo gli ultimi dati Agenas, la Sicilia è al 20% di occupazione in area “NON critica” e all’11% di occupazione delle terapie intensive.