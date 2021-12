Arriva il caldo anomalo in Sicilia, Capodanno con 21 gradi

Caldo anomalo in Sicilia per Capodanno con temperature che arriveranno a toccare anche i 21 gradi. Una bolla africana sta per arrivare sull’isola e già oggi i primi effetti con temperature sopra la media stagionale.

Arriva il gigante di fine anno sulla Sicilia

Come dicono gli esperti meteo, arriverà sull’Italia un anticiclone africano che porterà caldo anomalo nei prossimi giorni. Le temperature sono molto belle destinate a salire anche nel giorno di Capodanno. Gli effetti del fenomeno si faranno sentire sulle regioni centrali e meridionali con temperature che potranno sfiorare anche i 20-21°C. In Sicilia gli effetti saranno estremi.

La conferma da ilmeteo.it Arriva quindi il gigante caldo di fine anno che si stabilirà sull'isola. A dirlo è Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Da oggi e nei giorni fino a dopo il Capodanno, un grosso campo anticiclonico di origine sub-tropicale, dall'Africa raggiungerà l'Italia. L'alta pressione in inverno però, avverte Ghetti, non è sempre sinonimo di bel tempo e sole, infatti al Nord torneranno le nubi basse e le nebbie, così come su alcune zone del Centro e localmente pure sulle coste meridionali. Sui rilievi e sul resto dei settori invece sarà il sole l'unico protagonista dei prossimi giorni. Caldo in Sicilia e fresco al Nord È importante sapere che la "bolla" africana a circa 1500 metri ha una temperatura di quasi 15°C (un valore piuttosto anomalo per la fine di dicembre), misura che verrà facilmente raggiunta e anche superata di giorno sulle regioni centrali e meridionali e localmente pure sulle valli alpine (attesi quasi 17°C a Roma e fino a 20-21°C in Sardegna e Sicilia). Al nord invece a causa o della nebbia o del cielo coperto il meteo di Capodanno prevede temperature che non supereranno i 7-9°C.

