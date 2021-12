Nel Palermitano è record di somministrazioni, boom da Bagheria a Corleone

PALERMO – Un vero e proprio boom di vaccinazioni in provincia di Palermo registrato dall’Asp nelle varie strutture dislocate nel territorio. Da Partinico a Corleone, i centri sono stati presi d’assalto dai cittadini, numeri record all’hub di Bagheria.

La scelta dell’Asp di Palermo di far restare aperti i centri vaccinali in modalità Open Day ha consentito ieri a 5.810 persone di vaccinarsi contro il Covid. Un numero record per l’Azienda sanitaria del capoluogo che, nel solo Hub allestito nel Palazzetto dello Sport di Bagheria, ha somministrato 1.010 dosi, ma da record è stato anche l’afflusso nelle altre strutture: 912 all’Hub del centro commerciale La Torre, 893 a Villa delle Ginestre, 596 all’Hub del centro commerciale Poseidon di Carini, 589 a Misilmeri e 571 a Cefalù.

