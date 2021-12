Riapre il ponte Corleone dopo la chiusura di stanotte

PALERMO – Riapre viale regione Siciliana in direzione Catania nel tratto del Ponte Corleone. La riapertura del ponte palermitano sul fiume Oreto è arrivata con un ritardo di alcune ore. Il viadotto è stato chiuso alle 23 d’ieri, 28 dicembre, e doveva riaprire nella mattina del 29 dicembre alle 5 del mattino per consentire alcune indagini sulle strutture ammalorate. Per il prolungarsi di alcune operazioni tecniche la riapertura è slittata di qualche ora.

Il tratto di Viale Regione Siciliana che comprende il Ponte Corleone è stato riaperto al transito veicolare attorno alle 7 di questa mattina in direzione Catania. Sul ponte però si registrano ancora rallentamenti al flusso veicolare. Sul ponte il traffico procede in un’unica corsia.