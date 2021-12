Alta qualità del reparto di Ortopedia, l’Ingrassia di Palermo tra le eccellenze

L’Ortopedia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo ha raggiunto uno standard di qualità “Alto”. Lo ha stabilito l’Agenas che, nel consueto report annuale, analizza tutti i parametri della struttura (riferiti all’anno 2020). Il reparto, guidato da Ferdinando Granata, è presente in tutte le classifiche di valutazione: prima struttura pubblica in Sicilia per la protesi della spalla, più del 60% degli interventi di frattura del collo del femore effettuati entro due giorni dal trauma e valutazione positiva anche per la frattura della tibia e perone.

“Siamo in grado di offrire all’utenza una struttura che unisce all’efficienza dei locali ristrutturati e rifunzionalizzati, l’alta qualità dimostrata dagli operatori – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – dall’attivazione del nuovo reparto ad oggi, grazie ad una guida attenta, esperta e professionale come quella del Dott. Ferdinando Granata, l’Ortopedia dell’Ospedale Ingrassia è diventata un concreto punto di riferimento anche per pazienti provenienti da altre Regioni. Le valutazioni positive dell’Agenas ci confortano sul lavoro svolto e rappresentano un ulteriore stimolo per proseguire lungo la strada tracciata”.

Redazione 5295 posts 0 comments