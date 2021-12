Dilagano i positivi, Musumeci, “Non sbagliamo come l’anno scorso”

“A Capodanno occorrerà prudenza, servirà attenzione mai come in questo caso. Faccio appello ai siciliani: non facciamo l’errore dello scorso anno che ci ha poi costretto a oltre un mese di zona rossa”. Il presidente della Regione Nello Musumeci lancia l’appello ai siciliani nel corso della conferenza stampa di fine anno a Palazzo d’Orleans.

“Il virus si diffonde con più facilità ma è meno pericoloso dello scorso anno – ha aggiunto -. Chi non è vaccinato, e lo è l’80 per cento dei ricoverati in terapia intensiva, è più vulnerabile ed esposto ai rischi. Sono fiducioso perché c’è una crescita delle prime dosi, ma raccomandiamo a chi ne ha fatte già due di allinearsi con la terza per affrontare l’inverno. Chi è vaccinato può affrontare anche il contagio”.